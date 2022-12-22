Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год
Госдума приняла в текущем году рекордные 653 закона. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания в четверг политик подвел итоги осенней сессии Госдумы
«За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента», — цитирует Володина РИА Новости.
Председатель Госдумы поблагодарил всех депутатов, глав комитетов и руководителей фракций за отношение к своим обязанностям.
Следующая, весенняя сессия нижней палаты парламента стартует 9 января и продлится до 30 июля 2023 года.
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