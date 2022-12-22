Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год

В ходе пленарного заседания в четверг политик подвел итоги осенней сессии Госдумы

«За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента», — цитирует Володина РИА Новости.

Председатель Госдумы поблагодарил всех депутатов, глав комитетов и руководителей фракций за отношение к своим обязанностям.

Следующая, весенняя сессия нижней палаты парламента стартует 9 января и продлится до 30 июля 2023 года.

