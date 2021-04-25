Володин: Чехия поставила союзников в неловкое положение

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, чешские власти «себя загнали в угол, поставили в неловкую ситуацию союзников», разрушив отношения, которые годами выстраивали дипломаты России и Чехии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, скандал с высылкой 18 российских дипломатов в связи с обвинениями в причастности к взрыву склада во Врбетице в 2014 году – не самостоятельное решение Праги.

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«Ни одно уважающее себя государство так себя не ведет. Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах», - заявил спикер Госдумы.

После заявления президента Чехии Милоша Земана об отсутствии у спецслужб страны доказательств посещения агентами российской разведки склада, власти страны «вынуждены давать задний ход», - отметил Володин.

Он отдал должное Милошу Земану, который «в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно». Но обратил внимание на то, «как европейцы утрачивают самостоятельность и теряют суверенитет, омоложая «верхи»».

«Одно могу сказать: вот - наглядный пример, почему США так активно продвигали в европейских странах обновление и омоложение глав государств», - добавил глава Госдумы.

Ранее президент Чехии Милош Земан выразил доверие генпрокуратуре и полиции, которые ведут расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он отметил, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии «российских агентов» на военных складах. Выступление25 апреля транслировали телеканалы Prima и CNN Prima News.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияСШАЧехияВячеслав Володин
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