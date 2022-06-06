Володин анонсировал принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ

Федеральные законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) могут быть приняты на текущей неделе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил председатель Думы, депутаты предложили ко второму чтению поправку о неисполнении принятых после подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы 15 марта решений ЕСПЧ. Еще одна поправка предполагает выплату компенсаций по постановлениям суда, вступившим в силу до 15 марта, в рублях и на счета в российских банках, отмечает RT.

По словам Володина, ЕСПЧ — не правозащитный, а политический инструмент, и некоторые его решения противоречили российской Конституции. В частности, в прошлом году ЕСПЧ требовал от России признать однополые браки, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконЕСПЧВячеслав Володин
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