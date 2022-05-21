Клишас: Россия будет платить по решениям ЕСПЧ только в рублях

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что при этом производить выплаты на счета в недружественных странах будет запрещено. Текст документа подготовят ко второму чтению законопроекта.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, предлагающего признать постановления ЕСПЧ после 16 марта, когда Россия приняла решение выйти из Совета Европы, не подлежащими исполнению. При этом до 1 января 2023 года Генпрокуратура может продолжать выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

