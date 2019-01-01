Новости за ночь: Алибасов раскрыл подробности комы после отравления

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Продюсер Бари Алибасов впервые после отравления средством для очистки труб дал интервью, Фрагмент его разговора с Андреем Малаховым показал телеканал «Россия 1».

Интервью снимали в квартире Алибасова. По словам его представителя Вадима Горжанкина, продюсер не до конца пришёл в себя и находился под действием седативных аппаратов.

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — рассказал Алибасов о состоянии медикаментозного сна, в котором он провел несколько дней после отравления.

Напомним, что Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он принял средство для очистки труб «Крот» за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

