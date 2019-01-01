Общество

Новости за ночь: Алибасов раскрыл подробности комы после отравления

19 июня07:27

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов впервые после отравления средством для очистки труб дал интервью, Фрагмент его разговора с Андреем Малаховым показал телеканал «Россия 1».

Интервью снимали в квартире Алибасова. По словам его представителя Вадима Горжанкина, продюсер не до конца пришёл в себя и находился под действием седативных аппаратов.

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — рассказал Алибасов о состоянии медикаментозного сна, в котором он провел несколько дней после отравления.

Напомним, что Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он принял средство для очистки труб «Крот» за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 

2

Лавров поделился с послом Швейцарии шуткой-мудростью

Во время открытия обновленного комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве посол страны Ив Россье зачитал стихотворение, состоявшее из русских поговорок, пишут «РИА Новости».

В стихотворении фигурировали такие выражение, как «конь в пальто», «нет худа без добра» и «дед Пихто».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший на церемонию, в юмористической форме процитировал ещё одну поговорку, которая могла бы оказаться полезной для посла Швейцарии.

«Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — сказал глава МИД РФ.

3

В Нидерландах назвали подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе

Нидерландские журналисты назвали имена военных, возможно причастных к крушению Boeing компании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году. Список составлен на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова.

Среди подозреваемых — российский военный Сергей Мучкаев, который командовал 53-ей зенитно-ракетной бригадой. Журналисты считают, что Мучкаев руководил передвижением конвоя, перевозившего ЗРК «Бук», из которой, возможно, сбили самолет.

К транспортировке ЗРК может иметь отношение и глава разведывательной группы Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», подчиненные которого якобы вели деятельность на территории Донбасса, а также его заместитель Олег Пулатов. 

Напомним, что на борту малазийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур , находились 380 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

4

Трамп официально идёт на второй срок

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо. Американский политик продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании.

Трамп считает, что для Америки главным должны быть «ее собственные граждане». Выступая перед сторонниками, он напомнил, что выборы 2016 года стали «великим политическим сдвигом» и «определяющим моментом американской истории». 

Напомним, Трамп объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Бари АлибасовДональд ТрампМалайзийский БоингСергей Лавров