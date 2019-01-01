Новости за ночь: Алибасов раскрыл подробности комы после отравления
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов впервые после отравления средством для очистки труб дал интервью, Фрагмент его разговора с Андреем Малаховым показал телеканал «Россия 1».
Интервью снимали в квартире Алибасова. По словам его представителя Вадима Горжанкина, продюсер не до конца пришёл в себя и находился под действием седативных аппаратов.
«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — рассказал Алибасов о состоянии медикаментозного сна, в котором он провел несколько дней после отравления.
Напомним, что Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он принял средство для очистки труб «Крот» за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Лавров поделился с послом Швейцарии шуткой-мудростью
Во время открытия обновленного комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве посол страны Ив Россье зачитал стихотворение, состоявшее из русских поговорок, пишут «РИА Новости».
В стихотворении фигурировали такие выражение, как «конь в пальто», «нет худа без добра» и «дед Пихто».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший на церемонию, в юмористической форме процитировал ещё одну поговорку, которая могла бы оказаться полезной для посла Швейцарии.
«Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — сказал глава МИД РФ.
В Нидерландах назвали подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе
Нидерландские журналисты назвали имена военных, возможно причастных к крушению Boeing компании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году. Список составлен на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова.
Среди подозреваемых — российский военный Сергей Мучкаев, который командовал 53-ей зенитно-ракетной бригадой. Журналисты считают, что Мучкаев руководил передвижением конвоя, перевозившего ЗРК «Бук», из которой, возможно, сбили самолет.
К транспортировке ЗРК может иметь отношение и глава разведывательной группы Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», подчиненные которого якобы вели деятельность на территории Донбасса, а также его заместитель Олег Пулатов.
Напомним, что на борту малазийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур , находились 380 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов.
Трамп официально идёт на второй срок
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо. Американский политик продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании.
Трамп считает, что для Америки главным должны быть «ее собственные граждане». Выступая перед сторонниками, он напомнил, что выборы 2016 года стали «великим политическим сдвигом» и «определяющим моментом американской истории».
Напомним, Трамп объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года.
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