Волкера допрашивали по делу Трампа 10 часов

4 октября 201910:35

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер первым из американских чиновников был допрошен в рамках запущенной ранее процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Выступая перед специальной комиссией конгресса он заявил, что советовал украинским властям не вмешиваться в политику США, сообщает Газета.ру

Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа

Также он Волкер сообщил о своей непричастности к якобы имевшему месту давлению Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне. Именно это обвинение легло в основу импичмента.

Ранее Волкер ушел в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Wikimedia Commons
ТЕГИ:СШАТрампИмпичмент