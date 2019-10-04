Волкера допрашивали по делу Трампа 10 часов

Также он Волкер сообщил о своей непричастности к якобы имевшему месту давлению Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне. Именно это обвинение легло в основу импичмента.

Ранее Волкер ушел в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

