Войска США приведены в готовность на Ближнем Востоке из-за опасений атаки Ирана

Неназванный представитель оборонных ведомств США заявил, что Иран может воспользоваться переходным периодом, начавшимся из-за передачи власти в стране, а также выводом ВС США из Ирака и Афганистана.

Кроме того, по данным издания, приближается годовщина убийства войсками США иранского командира Касема Сулеймани. В связи с этим власти приняли решение обеспечить "крепкую оборону" уже сейчас.

Источник издания подчеркнул, что США не намерены предпринимать какие-то действия, они планируют лишь "сдерживать" агрессию Ирана в сторону США и иных государств в регионе.

