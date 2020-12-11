Войска США приведены в готовность на Ближнем Востоке из-за опасений атаки Ирана

Военный контингент США на Ближнем Востоке приведен в состояние повышенной боевой готовности из-за опасений атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Politico.

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Неназванный представитель оборонных ведомств США заявил, что Иран может воспользоваться переходным периодом, начавшимся из-за передачи власти в стране, а также выводом ВС США из Ирака и Афганистана.

Кроме того, по данным издания, приближается годовщина убийства войсками США иранского командира Касема Сулеймани. В связи с этим власти приняли решение обеспечить "крепкую оборону" уже сейчас.

Источник издания подчеркнул, что США не намерены предпринимать какие-то действия, они планируют лишь "сдерживать" агрессию Ирана в сторону США и иных государств в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокВоенныеСШАИран
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