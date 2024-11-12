«Война и мир»: В Германии заявили о большой поддержке Мерца

Жители Германии считают, что кандидат на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сможет обеспечить им экономическое благосостояние, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

Пока избранный президент США Дональд Трамп активно созванивается с мировыми лидерами, в Европе решают, что им делать с помощью Украине, если она останется без поддержки США. В частности, кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц обещает выдвинуть ультиматум России: либо Москва прекращает боевые действия, либо Киев получит крылатые ракеты Taurus и разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Рар отметил, что Мерц пользуется популярностью у немцев.