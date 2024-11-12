«Война и мир»: В Германии заявили о большой поддержке Мерца
Граждане ФРГ не ставят на первое место внешнеполитические темы, когда отдают предпочтение при выборе канцлера, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Жители Германии считают, что кандидат на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сможет обеспечить им экономическое благосостояние, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Пока избранный президент США Дональд Трамп активно созванивается с мировыми лидерами, в Европе решают, что им делать с помощью Украине, если она останется без поддержки США. В частности, кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц обещает выдвинуть ультиматум России: либо Москва прекращает боевые действия, либо Киев получит крылатые ракеты Taurus и разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Рар отметил, что Мерц пользуется популярностью у немцев.
«Думаю, что вопрос войны и мира будет играть в Германии вторую роль. В Америке же тоже люди не выбирали по внешнеполитическим критериям – Харрис или Трамп. Они голосуют за экономическое благосостояние. Народ голосует за того, кто обеспечит им надежную и стабильную жизнь. И на сегодняшний день многим кажется в Германии, что ХДС более способна на это. А внешнеполитические темы не будут играть главную роль, но будут играть вторую роль. Население в Германии более-менее расколото на восток и запад. И на востоке, естественно, все против войны, боятся войны. Не потому что у них пророссийские взгляды, а потому что там другие нарративы существуют по поводу того, что может означать атомная война и так далее», - сказал Рар.
Он отметил, что на западе Германии молодые люди предпочитают верить партии «Зеленых» и Мерцу, которые утверждают, что Украина скоро одержит победу.
«На самом западе Германии в основном очень много молодых, которые выбирают "Зеленых". Для них "Зеленые" – это авторитет. И они верят, когда "Зеленые" говорят: "Никакой атомной войны не будет, это все блеф, атомное оружие никогда не будет использоваться, Украина вот-вот победит". Они верят этому. Верят же люди, что пишут в газетах, что говорят так называемые эксперты, что говорят политики. Очень многие люди будут верить риторике "Зеленых" и Мерца, которые говорят: "Вы, немцы, не беспокойтесь, вам ничего страшного не будет. Украина за нас воюет, и нужно все сделать, чтобы Украина победила"», - добавил собеседник НСН.
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии близки к достижению компромисса по дате проведения досрочных парламентских выборов. Как заявил генсек ХДС Карстен Линнеман в эфире телеканала ZDF, она, скорее всего, станет известна уже 12 ноября. По его словам, по всей видимости, новые выборы в Бундестаг состоятся или 16, или 20 февраля 2025 года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что современная политическая система Германии является классической «банановой республикой». Таким образом она прокомментировала заявление вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, сообщившего о распаде правящей партии, в составе которой находятся Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия, передает «Радиоточка НСН».
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