«Война будет»: Экс-президент Латвии заявил об «агрессивном» приближении России к НАТО
НАТО не приближается к границам России, напротив, РФ «в агрессивном, военном смысле» приближается к границам Североатлантического альянса. Об этом заявил экс-президент Латвии Валдис Затлерс, передает «Nekā personīga».
Бывший глава государства отметил, что страны НАТО готовы защищать свои рубежи и соответственно реагировать. Говоря о возможном конфликте России и Украины, Затлерс отметил более высокий уровень подготовки украинской армии, «чем до военного времени». Экс-президент выразил надежду, что «война не начнется».
«Но вопрос в том, сколько раз [президент РФ Владимир] Путин просто так будет собирать свою военную силу в большом объеме у границ Украины. Остаются очень большие риски. В любом случае, я нахожусь в крайне пессимистичной позиции, нужно готовиться к худшему – война будет», — заявил Затлерс.
Также бывший латвийский лидер пессимистично оценил ситуацию на границе с Белоруссией, отметив, что беженцы — не единственное «гибридное оружие», которым «репрессивный режим» в Минске может угрожать европейским границам. В связи с этим Затлерс призвал «срочно строить границу» и защищать рубежи ЕС.
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