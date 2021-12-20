«Война будет»: Экс-президент Латвии заявил об «агрессивном» приближении России к НАТО

Бывший глава государства отметил, что страны НАТО готовы защищать свои рубежи и соответственно реагировать. Говоря о возможном конфликте России и Украины, Затлерс отметил более высокий уровень подготовки украинской армии, «чем до военного времени». Экс-президент выразил надежду, что «война не начнется».

«Но вопрос в том, сколько раз [президент РФ Владимир] Путин просто так будет собирать свою военную силу в большом объеме у границ Украины. Остаются очень большие риски. В любом случае, я нахожусь в крайне пессимистичной позиции, нужно готовиться к худшему – война будет», — заявил Затлерс.

Также бывший латвийский лидер пессимистично оценил ситуацию на границе с Белоруссией, отметив, что беженцы — не единственное «гибридное оружие», которым «репрессивный режим» в Минске может угрожать европейским границам. В связи с этим Затлерс призвал «срочно строить границу» и защищать рубежи ЕС.

