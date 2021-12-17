Военный эксперт предрек глобальную войну в ближайшие пять лет
Вооруженный конфликт между мировыми державами может произойти в ближайшие пять лет, считает эксперт в области безопасности Эндрю Мишта. Об этом он пишет в своей статье для The Wall Street Journal.
Колумнист отмечает, что в настоящее время повысился риск конфронтации между США и Китаем, причем противостояние двух государств может перейти в горячую фазу. Одна из возможных причин этого — спор стран вокруг принадлежности Тайваня.
По мнению Мишты, из-за неготовности армии США к такому формату конфликтов другие мощные государства захотят бросить вызов стране. При этом на модернизацию вооруженных сил уйдет около 15 лет.
Также эксперт высказал мнения, что пандемия, волны миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, «культурная революция» ослабили Соединенные Штаты. Ситуация дает окно возможностей для государств, желающих сместить Вашингтон с лидерских позиций.
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