Военный эксперт предрек глобальную войну в ближайшие пять лет

Вооруженный конфликт между мировыми державами может произойти в ближайшие пять лет, считает эксперт в области безопасности Эндрю Мишта. Об этом он пишет в своей статье для The Wall Street Journal.

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Колумнист отмечает, что в настоящее время повысился риск конфронтации между США и Китаем, причем противостояние двух государств может перейти в горячую фазу. Одна из возможных причин этого — спор стран вокруг принадлежности Тайваня.

По мнению Мишты, из-за неготовности армии США к такому формату конфликтов другие мощные государства захотят бросить вызов стране. При этом на модернизацию вооруженных сил уйдет около 15 лет.

Также эксперт высказал мнения, что пандемия, волны миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, «культурная революция» ослабили Соединенные Штаты. Ситуация дает окно возможностей для государств, желающих сместить Вашингтон с лидерских позиций.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкспертыВойнаСША
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