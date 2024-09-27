Воевавший в ВСУ американский наемник Хаббард получал $1000 в месяц

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72-летний американец Стефан Хаббард получал в месяц одну тысячу долларов, заявил прокурор в обвинительном заключении на слушаниях в Мосгорсуде. Об сообщили РИА Новости.

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По данным следствия, уроженец Мичигана Хаббард в 2014 году переехал на Украину, где у него были отношения с женщиной, с которой он впоследствии расстался. В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм, а в апреле того же года был задержан военнослужащим РФ.

В пятницу, 27 сентября, сообщалось, что Мосгорсуд начал процесс над наемником из США. На первом заседании прокурор ходатайствовал о продлении ему ареста на полгода. В итоге судья оставила мужчину в СИЗО до 25 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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