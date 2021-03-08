Военный обозреватель объяснил, чем обернется для России поддержка Запада Украины

К коллапсу в России может привести поддержка странами Запада Украины в противостоянии с Кремлем. Результатом кибератак станет отключение от электроэнергии в крупных городах РФ, рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

Месть или шпионаж? В США грозят России кибератаками

Для реализации этого плана в США созданы кибервойска, утверждает эксперт.

«Это вызовет коллапс, будет катастрофа», — заявил Жилин.

По мнению эксперта, на Западе не станут рисковать военными, чтобы помочь Киеву в войне с Москвой.

Ранее в СМИ появилась информация, что США планируют в течение трех недель совершить кибератаки на системы, связанные с российскими властями. Об этом пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: кибер
ТЕГИ:ВойнаЗападРоссияУкраинаКибератаки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры