Военный обозреватель объяснил, чем обернется для России поддержка Запада Украины

Для реализации этого плана в США созданы кибервойска, утверждает эксперт.

«Это вызовет коллапс, будет катастрофа», — заявил Жилин.

По мнению эксперта, на Западе не станут рисковать военными, чтобы помочь Киеву в войне с Москвой.

Ранее в СМИ появилась информация, что США планируют в течение трех недель совершить кибератаки на системы, связанные с российскими властями. Об этом пишет RT.

