Военный обозреватель объяснил, чем обернется для России поддержка Запада Украины
К коллапсу в России может привести поддержка странами Запада Украины в противостоянии с Кремлем. Результатом кибератак станет отключение от электроэнергии в крупных городах РФ, рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.
Для реализации этого плана в США созданы кибервойска, утверждает эксперт.
«Это вызовет коллапс, будет катастрофа», — заявил Жилин.
По мнению эксперта, на Западе не станут рисковать военными, чтобы помочь Киеву в войне с Москвой.
Ранее в СМИ появилась информация, что США планируют в течение трех недель совершить кибератаки на системы, связанные с российскими властями. Об этом пишет RT.
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