Военный комитет НАТО в январе обсудит в Брюсселе поддержку Украины
Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом блока, проведет встречу 15 и 16 января 2025 года в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
Уточняется, что в заседании под председательством адмирала Роба Бауэра примут участие начальники генштабов стран НАТО.
«Будет обсуждаться защита евроатлантического пространства, поддержка Украины, различные проявления всеобъемлющей нестабильности по всему миру», - говорится в сообщении.
Ранее старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО по-прежнему отсутствует консенсус по вопросу целесообразности приглашения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru