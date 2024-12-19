Военный комитет НАТО в январе обсудит в Брюсселе поддержку Украины

Уточняется, что в заседании под председательством адмирала Роба Бауэра примут участие начальники генштабов стран НАТО.

«Будет обсуждаться защита евроатлантического пространства, поддержка Украины, различные проявления всеобъемлющей нестабильности по всему миру», - говорится в сообщении.

Ранее старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО по-прежнему отсутствует консенсус по вопросу целесообразности приглашения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

