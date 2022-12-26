Военные Южной Кореи сделали около 100 выстрелов по БПЛА из КНДР
Военные Республики Корея выпустили порядка 100 снарядов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) КНДР, однако они не достигли цели. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Отмечается, что беспилотник был обнаружен на западном побережье острова Кедондо. В Комитете начальников штабов Республики Корея подчеркнули, что действуют так, чтобы не нанести ущерба мирным гражданам.
Ранее агентство Yonhap сообщило, что северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи, в ответ Сеул поднял истребители и боевые вертолеты в воздух, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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