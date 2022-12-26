Военные Южной Кореи сделали около 100 выстрелов по БПЛА из КНДР

Отмечается, что беспилотник был обнаружен на западном побережье острова Кедондо. В Комитете начальников штабов Республики Корея подчеркнули, что действуют так, чтобы не нанести ущерба мирным гражданам.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи, в ответ Сеул поднял истребители и боевые вертолеты в воздух, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



