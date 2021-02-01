Военные Мьянмы ввели в стране ЧП на год

Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год, сообщает агентство «Синьхуа».

Заявление об этом транслировалось по армейскому телеканалу. Решение было принято военными из-за фальсификаций на парламентских выборах, передает Reuters. Власть в стране переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

В Мьянме после госпереворота задержаны президент и премьер

Ранее стало известно, что глава правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также президент страны Вин Мьин задержаны.

Как сообщил глава пресс-службы партии «Национальной лиги за демократию» Мио Ньюнта, Су Чжи, глава государства и другие лидеры «Национальной лиги» были схвачены рано утром.

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ТЕГИ:ВоенныеМьянма
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