Военные Мьянмы ввели в стране ЧП на год
Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год, сообщает агентство «Синьхуа».
Заявление об этом транслировалось по армейскому телеканалу. Решение было принято военными из-за фальсификаций на парламентских выборах, передает Reuters. Власть в стране переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.
Ранее стало известно, что глава правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также президент страны Вин Мьин задержаны.
Как сообщил глава пресс-службы партии «Национальной лиги за демократию» Мио Ньюнта, Су Чжи, глава государства и другие лидеры «Национальной лиги» были схвачены рано утром.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Военные Мьянмы ввели в стране ЧП на год
- Стало известно о случаях списания денег с вкладов россиян
- Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D
- Новые правила тюнинга автомобилей начинают действовать в России
- НИИ гриппа: в России отсутствуют штаммы коронавируса из Британии, США и ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru