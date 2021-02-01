В Мьянме после госпереворота задержаны президент и премьер

Арест гражданского правительства произошел на фоне его конфликта с армией после выборов, которые, как считают военные, были сфальсифицированы.

Парламентские выборы в Мьянме прошли в ноябре прошлого года. «Национальная лига за демократию» во главе с Су Чжи получила абсолютное большинство голосов.

В декабре Россия попала в «список наблюдения» США вместе с Кубой и Коморскими островами. Также в списке оказалась Мьянма.

