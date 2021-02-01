В Мьянме после госпереворота задержаны президент и премьер
Глава правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными, сообщает Reuters.
Как сообщил глава пресс-службы партии «Национальной лиги за демократию» Мио Ньюнта, Су Чжи, глава государства и другие лидеры «Национальной лиги» были схвачены рано утром. Ньюнт призвал граждан действовать в соответствии с законом.
Арест гражданского правительства произошел на фоне его конфликта с армией после выборов, которые, как считают военные, были сфальсифицированы.
Парламентские выборы в Мьянме прошли в ноябре прошлого года. «Национальная лига за демократию» во главе с Су Чжи получила абсолютное большинство голосов.
В декабре Россия попала в «список наблюдения» США вместе с Кубой и Коморскими островами. Также в списке оказалась Мьянма.
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