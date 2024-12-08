Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной боеготовности

Москва также обратилась ко всем вовлеченным в сирийский конфликт сторонам с призывом отказаться от насилия и решить все вопросы дипломатическим путем. Россия находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийских повстанцев.

8 декабря боевики взяли Дамаск. Западные СМИ допускали, что Башар Асад погиб. В МИД РФ указывали, что политик принял решение уйти с поста президента и покинул страну, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

