СМИ: боевики подожгли дворец Асада в Дамаске

К территории дворца стягиваются сирийцы со всего Дамаска. Среди них также есть вооруженные люди и даже маленькие дети. Некоторые из сирийцев выносят из комнат резиденции Асада мебель.



Повстанцы взяли Дамаск в ночь на 8 декабря. Где Башар Асад — неизвестно. Западные СМИ допустили, что политик погиб. МИД РФ указал, что Асад ушел с поста президента и покинул Сирию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

