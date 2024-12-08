СМИ: боевики подожгли дворец Асада в Дамаске
Вооруженные боевики ворвались на территорию президентского дворца Башара Асада в Дамаске. Видео с места событий опубликовал CNN.
На кадрах повстанцы осматривают дворцовые сады и комнаты, многие из них делают фотографии. AFP при этом утверждает, что зал приемов президентской резиденции горит.
К территории дворца стягиваются сирийцы со всего Дамаска. Среди них также есть вооруженные люди и даже маленькие дети. Некоторые из сирийцев выносят из комнат резиденции Асада мебель.
Повстанцы взяли Дамаск в ночь на 8 декабря. Где Башар Асад — неизвестно. Западные СМИ допустили, что политик погиб. МИД РФ указал, что Асад ушел с поста президента и покинул Сирию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru