Военное положение в Азербайджане отменяется
Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы 12 декабря (23:00 11 декабря по московскому времени). Об этом сообщает РИА Новости.
Режим военного положение в стране был введен 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Парламент в пятницу 11 декабря утвердил ранее подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указк "Об отмене военного положения".
После эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан и Армения пытались заключить перемирие, но добиться прекращения огня помогло только трехстороннее соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября при посредничестве России.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписанный документ "максимально выгодным" для страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь назвал решение крайне тяжелым, но необходимым. В Армении проходят оппозиционные протесты с требованием отставки Пашиняна.
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