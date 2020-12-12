Военное положение в Азербайджане отменяется

Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы 12 декабря (23:00 11 декабря по московскому времени). Об этом сообщает РИА Новости.

Новая война? «Братья» Эрдоган и Алиев послали сигнал России

Режим военного положение в стране был введен 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Парламент в пятницу 11 декабря утвердил ранее подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указк "Об отмене военного положения".

После эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан и Армения пытались заключить перемирие, но добиться прекращения огня помогло только трехстороннее соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября при посредничестве России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписанный документ "максимально выгодным" для страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь назвал решение крайне тяжелым, но необходимым. В Армении проходят оппозиционные протесты с требованием отставки Пашиняна.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военное ПоложениеНагорный КарабахАзербайджан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры