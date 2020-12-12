Военное положение в Азербайджане отменяется

Режим военного положение в стране был введен 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Парламент в пятницу 11 декабря утвердил ранее подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указк "Об отмене военного положения".

После эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан и Армения пытались заключить перемирие, но добиться прекращения огня помогло только трехстороннее соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября при посредничестве России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписанный документ "максимально выгодным" для страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь назвал решение крайне тяжелым, но необходимым. В Армении проходят оппозиционные протесты с требованием отставки Пашиняна.

