Военная разведка ФРГ сообщила о 477 случаях правого экстремизма в Бундесвере в 2020 году
В Бундесвере ФРГ (вооруженные силы страны) выявили 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма. Об этом сообщает германская военная контрразведка ФРГ. По ее данным, это на 114 фактов больше, чем зафиксировали в 2019 году. Об этом сообщает уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хёгль.
Она подчеркнула, что увеличение фактов проявления правого экстремизма говорит о срочной потребности противодействовать незаконному явлению, отмечает ТАСС.
«Необходимы расследование, санкции и превентивные меры - последовательные, всеобъемлющие и быстрые. Это долгосрочная задача, что касается всего общества, в том числе Бундесвера», - заявила Хёгль.
По ее словам, за период 2019-в 2020 годов в Бундесвере сократилось число случаев проявления исламизма - с 77 31.
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