Военная разведка ФРГ сообщила о 477 случаях правого экстремизма в Бундесвере в 2020 году

Она подчеркнула, что увеличение фактов проявления правого экстремизма говорит о срочной потребности противодействовать незаконному явлению, отмечает ТАСС.

«Необходимы расследование, санкции и превентивные меры - последовательные, всеобъемлющие и быстрые. Это долгосрочная задача, что касается всего общества, в том числе Бундесвера», - заявила Хёгль.

По ее словам, за период 2019-в 2020 годов в Бундесвере сократилось число случаев проявления исламизма - с 77 31.

