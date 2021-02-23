Военная разведка ФРГ сообщила о 477 случаях правого экстремизма в Бундесвере в 2020 году

В Бундесвере ФРГ (вооруженные силы страны) выявили 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма. Об этом сообщает германская военная контрразведка ФРГ. По ее данным, это на 114 фактов больше, чем зафиксировали в 2019 году. Об этом сообщает уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хёгль.

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Она подчеркнула, что увеличение фактов проявления правого экстремизма говорит о срочной потребности противодействовать незаконному явлению, отмечает ТАСС.

«Необходимы расследование, санкции и превентивные меры - последовательные, всеобъемлющие и быстрые. Это долгосрочная задача, что касается всего общества, в том числе Бундесвера», - заявила Хёгль.

По ее словам, за период 2019-в 2020 годов в Бундесвере сократилось число случаев проявления исламизма - с 77 31.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкстремизмРазведкаГермания
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