Военная полиция РФ впервые вышла в патруль в сирийском Манбидже
Военная полиция России впервые вышла в патруль в сирийском городе Манбидже в провинции Алеппо, которые ранее покинули американские военные. Об этом рассказал офицер военной полиции ВС РФ пишут «Известия».
Отмечается, что военные полицейские выехали на патрулирование населенного пункта на бронеавтомобилях «Тигр». Сафаров отметил, что при виде машины с российским флагом боевые действия между турками и курдами приостанавливаются.
Представитель военной полиции добавил, что раньше их работе препятствовали американские военные, которые перехватывали конвои россиян, отмечает РИА ФАН.
Военные США покинули населенный пункт после вторжения в Сирию турецкой армии, которая ведет боевые действия против сирийских курдов.
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