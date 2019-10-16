Военная полиция РФ впервые вышла в патруль в сирийском Манбидже

Отмечается, что военные полицейские выехали на патрулирование населенного пункта на бронеавтомобилях «Тигр». Сафаров отметил, что при виде машины с российским флагом боевые действия между турками и курдами приостанавливаются.

Представитель военной полиции добавил, что раньше их работе препятствовали американские военные, которые перехватывали конвои россиян, отмечает РИА ФАН.

Военные США покинули населенный пункт после вторжения в Сирию турецкой армии, которая ведет боевые действия против сирийских курдов.

