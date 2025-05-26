Военкор Сладков призвал не делать героями вернувшихся из плена солдат РФ
Российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, не нужно представлять, как героев. Об этом в своем Telegram-канале заявил Александр Сладков.
По его словам, попадание в плен к врагу – это не «первая доблесть в ходе СВО».
Сладков считает, что торжественные встречи подходят для раненых и тех, кто возвращается из госпиталей, а вот возвращение пленных бойцов РФ должно проходить без излишнего внимания публики. Исключение можно сделать для тех, кто попал в плен к противнику после тяжелого боя и был в беспамятстве.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что в Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ограничения сняли в аэропорту Калуги
- Клим Шипенко пока не планирует снимать продолжение фильма «Вызов»
- СМИ: США отказались передать Украине ЗРК Patriot бесплатно
- Мединский провел переговоры по Украине с главой МИД Турции
- Патрушев указал на стремительно нарастающие угрозы со стороны НАТО
- Мишустин потребовал обеспечить спутниковый интернет по всей РФ через два года
- Умер актер из «Черного океана» Виктор Галкин
- Военкор Сладков призвал не делать героями вернувшихся из плена солдат РФ
- «Просто дурачились»: Макрон объяснил «пощечину» жены
- На Шри-Ланке зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru