Военкор Сладков призвал не делать героями вернувшихся из плена солдат РФ

Российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, не нужно представлять, как героев. Об этом в своем Telegram-канале заявил Александр Сладков.

По его словам, попадание в плен к врагу – это не «первая доблесть в ходе СВО».

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Сладков считает, что торжественные встречи подходят для раненых и тех, кто возвращается из госпиталей, а вот возвращение пленных бойцов РФ должно проходить без излишнего внимания публики. Исключение можно сделать для тех, кто попал в плен к противнику после тяжелого боя и был в беспамятстве.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что в Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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