Боец РФ за время украинского плена похудел почти на 40 кг

«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограмм… а то еще не узнаешь меня», - заявил он.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 25 прошел финальный этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия и Украина передали друг другу 303 бойца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



