Боец РФ за время украинского плена похудел почти на 40 кг

Российский военный потерял в весе почти 40 кг, находясь в украинском плену. Его слова приводит телеканал «Звезда».

В ходе телефонной беседы с супругой он рассказал ей, что похудел на 37 кг, и иронично спросил ее, узнает ли она его.

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«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограмм… а то еще не узнаешь меня», - заявил он.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 25 прошел финальный этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия и Украина передали друг другу 303 бойца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОбменУкраинаВоеннослужащие

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