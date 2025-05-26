Боец РФ за время украинского плена похудел почти на 40 кг
Российский военный потерял в весе почти 40 кг, находясь в украинском плену. Его слова приводит телеканал «Звезда».
В ходе телефонной беседы с супругой он рассказал ей, что похудел на 37 кг, и иронично спросил ее, узнает ли она его.
«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограмм… а то еще не узнаешь меня», - заявил он.
В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 25 прошел финальный этап обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000», в рамках которого Россия и Украина передали друг другу 303 бойца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru