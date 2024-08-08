Над Курской областью уничтожили еще две ракеты ВСУ
8 августа 202413:49
Еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
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В своем Telegram-канале он поблагодарил бойцов средств противовоздушной обороны и защитников границы. Других подробностей губернатор не привел.
Ранее Алексей Смирнов сообщал, что ночью и утром 8 августа в Курской области были сбиты 12 ракет ВСУ и шесть беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru