Во втором туре выборов французы избирает президента

Во Франции избирательные участки работают с 08.00 (09.00 мск) до 19.00 – десять часов. В Париже, Лионе, Тулузе и Бордо они закроются еще на час позже, напоминает Газета.ru.

В первом туре, который состоялся во Франции 10 апреля, победил Эммануэль Макрон. Марин Ле Пен уступила ему 2,07%. После подсчёта 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.



