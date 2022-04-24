Во втором туре выборов французы избирает президента

Идёт второй тур голосования за президента Франции. В него вышли - действующий лидер Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - кандидаты на главный пост страны, сообщает РИА «Новости».

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Во Франции избирательные участки работают с 08.00 (09.00 мск) до 19.00 – десять часов. В Париже, Лионе, Тулузе и Бордо они закроются еще на час позже, напоминает Газета.ru.

В первом туре, который состоялся во Франции 10 апреля, победил Эммануэль Макрон. Марин Ле Пен уступила ему 2,07%. После подсчёта 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.


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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
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