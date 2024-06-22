Во Львовской области произошел пожар на энергообъекте

Во Львовской области объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий.

При этом информации о пострадавших пока нет.

Телеканал ТСН также сообщал о взрывах на юге области в городе Стрый. К тому же хлопки от взрывов были слышны в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а также в Харькове.

Губернатор Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове

Ночью 22 июня воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины, однако к утру она уже была отменена в большинстве регионов страны.

Ранее RT сообщил, что на базе хранения ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону произошел пожар.


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