Во Львовской области произошел пожар на энергообъекте

Ночью 22 июня воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины, однако к утру она уже была отменена в большинстве регионов страны.

Ранее RT сообщил, что на базе хранения ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону произошел пожар.



