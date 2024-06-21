Губернатор Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове

Возгорание на нефтебазе в Азове Ростовской области, возникшее после атаки беспилотников, ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

«По состоянию на 12:00 пожар... ликвидирован», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Во вторник в Азове из-за удара БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами, по информации МЧС, площадь пожара составляла 3,2 тысячи кв. м. Позже произошла разгерметизация еще одного резервуара, площадь возгорания возросла до 6,3 тысячи «квадратов», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиПожарРостовская Область

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