Губернатор Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове
21 июня 202412:15
Возгорание на нефтебазе в Азове Ростовской области, возникшее после атаки беспилотников, ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«По состоянию на 12:00 пожар... ликвидирован», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Во вторник в Азове из-за удара БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами, по информации МЧС, площадь пожара составляла 3,2 тысячи кв. м. Позже произошла разгерметизация еще одного резервуара, площадь возгорания возросла до 6,3 тысячи «квадратов», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru