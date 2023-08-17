Во Франции заявили о координации с США по событиям в Нигере

Франция в вопросе реагирования на военный переворот в Нигере координирует свои действия с США и намерена сохранить присутствие своего военного контингента в африканской стране, заявили во французском МИД, передает ТАСС.

СМИ: при атаке военных Франции в Нигере погибли пять человек

Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что Париж и Вашингтон едины в стремлении добиться возвращения к конституционному и демократическому порядку в Нигере.

«Что касается нашего военного присутствия в Нигере, то оно основано на соглашениях, подписанных с законными властями страны, которые являются единственными, кого мы признаем», - отмечается в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против Нигера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ВоенныеМИДСШАФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры