Во Франции заявили о координации с США по событиям в Нигере

Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что Париж и Вашингтон едины в стремлении добиться возвращения к конституционному и демократическому порядку в Нигере.

«Что касается нашего военного присутствия в Нигере, то оно основано на соглашениях, подписанных с законными властями страны, которые являются единственными, кого мы признаем», - отмечается в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против Нигера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

