Во Франции заявили о координации с США по событиям в Нигере
Франция в вопросе реагирования на военный переворот в Нигере координирует свои действия с США и намерена сохранить присутствие своего военного контингента в африканской стране, заявили во французском МИД, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что Париж и Вашингтон едины в стремлении добиться возвращения к конституционному и демократическому порядку в Нигере.
«Что касается нашего военного присутствия в Нигере, то оно основано на соглашениях, подписанных с законными властями страны, которые являются единственными, кого мы признаем», - отмечается в заявлении министерства.
Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против Нигера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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