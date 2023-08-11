СМИ: при атаке военных Франции в Нигере погибли пять человек
Пять солдат нацгвардии Нигера погибли в результате атаки французских военных 9 августа, передает портал ActuNiger со ссылкой на источник в армейском руководстве страны.
«Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых», - сказано в сообщении.
Погибших похоронили в столице Нигера Ниамее. Раненых госпитализировали.
Ранее совершившие переворот в Нигере военные обвинили Францию в атаке на нацгвардию. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) накануне договорилось начать военную операцию в республике, сообщает «Радиоточка НСН».
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