Во Франции заявили о готовности отправить в Гренландию войска

Об этом дипломат заявил на фоне обещаний американского лидера Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Впрочем, убежден французский министр, у Трампа не получится сделать это, поскольку границы Евросоюза не подлежат обсуждению, к тому же никому не выгодно конфликтовать с ЕС.

Барро также назвал необходимой мерой отправку войск, поскольку Арктика стала новым полем для конфликтов. Он напомнил, что Дания пообещала увеличить свое военное присутствие в регионе , потратив еще два млрд евро. «Мы должны делать больше для защиты Арктики от иностранного влияния или вмешательства», — подчеркнул глава МИД Франции.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

