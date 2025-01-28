Во Франции заявили о готовности отправить в Гренландию войска
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в беседе с радиостанцией Sud Radio заявил о готовности страны направить войска в Гренландию, которая на правах автономной территории входит в состав Дании.
Об этом дипломат заявил на фоне обещаний американского лидера Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Впрочем, убежден французский министр, у Трампа не получится сделать это, поскольку границы Евросоюза не подлежат обсуждению, к тому же никому не выгодно конфликтовать с ЕС.
Барро также назвал необходимой мерой отправку войск, поскольку Арктика стала новым полем для конфликтов. Он напомнил, что Дания пообещала увеличить свое военное присутствие в регионе , потратив еще два млрд евро. «Мы должны делать больше для защиты Арктики от иностранного влияния или вмешательства», — подчеркнул глава МИД Франции.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru