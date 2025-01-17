В Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США

Власти Гренландии категорически против присоединения острова к США, сообщила The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен.

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По ее словам, страна положительно настроена на сотрудничество с Вашингтоном в области природных ресурсов и ждет подписания нового соглашения с Вашингтоном, что позволит привлечь больше инвестиций в горнодобывающий сектор и соответствующую инфраструктуру.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что Гренландия решит о своей независимости сама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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