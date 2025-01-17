В Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США
Власти Гренландии категорически против присоединения острова к США, сообщила The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен.
По ее словам, страна положительно настроена на сотрудничество с Вашингтоном в области природных ресурсов и ждет подписания нового соглашения с Вашингтоном, что позволит привлечь больше инвестиций в горнодобывающий сектор и соответствующую инфраструктуру.
Ранее премьер-министр Дании заявила, что Гренландия решит о своей независимости сама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде предложили заблокировать сериал «Игра в кальмара»
- США признали, что не смогут нанести «нокаут» экономике Китая
- СМИ: Украина ударила ракетами ATACMS по Белгородской области
- СМИ: В России продолжили программу льготной ипотеки для чиновников
- В Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США
- Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным
- Военный из США рассказал о базе с технологиями инопланетян
- SpaceX: Корабль Starship потерян во время тестового запуска
- Небензя: Атака ВСУ на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
- В ЕС назвали «хирургическими» удары России по энергосистеме Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru