В Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США

По ее словам, страна положительно настроена на сотрудничество с Вашингтоном в области природных ресурсов и ждет подписания нового соглашения с Вашингтоном, что позволит привлечь больше инвестиций в горнодобывающий сектор и соответствующую инфраструктуру.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что Гренландия решит о своей независимости сама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

