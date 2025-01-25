Во Франции заявили, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает попытки сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Устроит капитуляция »: В Госдуме назвали условия России на переговорах с Трампом по Украине

По мнению политического деятеля, президент Украины ведет себя так, будучи загнанным в угол, на фоне того, как американский лидер Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин заявляют о готовности к переговорам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Украины и Запада к переговорам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд ТрампСпецоперацияПереговорыУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры