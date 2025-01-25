Во Франции заявили, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает попытки сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По мнению политического деятеля, президент Украины ведет себя так, будучи загнанным в угол, на фоне того, как американский лидер Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин заявляют о готовности к переговорам.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Украины и Запада к переговорам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru