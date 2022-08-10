Во Франции зарегистрировали более 2,6 тысяч заражений оспой обезьян
Более 2,6 тысячи случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано во Франции. Об этом сообщает «Интерфакс».
В частности, за текущую неделю выявили 362 случая. Отмечается, что большинство зараженных (99%) - это взрослые мужчины.
Оспа обезьян - инфекционное заболевание, симптомами которой являются высокая температура, сильное недомогание и характерная сыпь.
Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян.
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