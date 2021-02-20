Во Франции высмеяли отказ США приглашать Россию в G7

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не намерены приглашать РФ к формату G7.

По мнению французских пользователей, единоличное решение США унижает остальных участников саммита «семерки». Кроме того, некоторые читатели Le Figaro полагают, что Штаты демонстрируют «одержимую и опасную» русофобию, а также пытаются оправдать «огромные бюджеты Пентагона».

Также читатели французской газеты считают, что «Большая семерка» имеет значение только для её участников, а президент РФ Владимир Путин «переживет» отсутствие приглашения на саммит.

