США не планируют приглашать РФ в G7
19 февраля 202122:05
США не намерены приглашать Россию присоединиться к формату G7. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, соответствующее сообщение в своем аккаунте Twitter опубликовал журналист CNN, ссылаясь на представителя Белого дома Джен Псаки.
"Байден не разделяет cтремления своего предшеcтвенника приглаcить РФ обратно в G7", - цитирует агентство сообщение.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах включить РФ в G7, отмечая пользу от этого для всего мира.
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19 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru