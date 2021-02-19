США не планируют приглашать РФ в G7

США не намерены приглашать Россию присоединиться к формату G7. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, соответствующее сообщение в своем аккаунте Twitter опубликовал журналист CNN, ссылаясь на представителя Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет cтремления своего предшеcтвенника приглаcить РФ обратно в G7", - цитирует агентство сообщение.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах включить РФ в G7, отмечая пользу от этого для всего мира.

