США не планируют приглашать РФ в G7

США не намерены приглашать Россию присоединиться к формату G7. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, соответствующее сообщение в своем аккаунте Twitter опубликовал журналист CNN, ссылаясь на представителя Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет cтремления своего предшеcтвенника приглаcить РФ обратно в G7", - цитирует агентство сообщение.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах включить РФ в G7, отмечая пользу от этого для всего мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
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