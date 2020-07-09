Во Франции высмеяли опасения Киева на счёт войны с РФ
Сценарии возможного нападения России на Украину, которые описывают украинские политики, ещё более «сумасшедшие», чем названные ими поводы для такой атаки, считает французский журналист Кристен Неаль.
В своей статье для Agora Vox он напомнил, что в Киеве говорили и возможности нападения российских войск во время учений, причем из-за поправок в Конституцию. Кроме того, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил возможность атаки РФ на Херсонскую область с целью восстановить водоснабжение Крыма, хотя проблемы с водой на полуострове уже практически решены.
Неаль уверен, что Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну и устраивать бомбардировки в других государствах.
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», - цитируют «Известия» французского журналиста.
Ранее заявление Неижпапы прокомментировал командующий Объединённых сил ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, ВСУ сейчас не отмечают угрозы вторжения с российского направления, а Неижпапа был назначен недавно и не обладает всей полнотой информации, передаёт RT.
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