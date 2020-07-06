Новости за ночь: ВМС Украины готовятся к боям с Россией
Военно-морские силы Украины ведут подготовку на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, пишет РИА ФАН.
Он допустил многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения. По словам Неижпапы, возможна «атака российской армии» на Херсонскую область с целью восстановить водоснабжение Крыма.
Украинцы со своей стороны могут использовать ракетный комплекс «Нептун», дальность которого позволяет задействовать его с материка, добавил контр-адмирал.
Ранее украинские военные эксперты придумали, как нанести удар по России из-за пределов зоны поражения ЗРК С-400 «Триумф», сообщает RT. Это могли бы сделать американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, считают они.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
681 тыс.+6 736 / сут.
Умерли
10 161+134 / сут.
Выздоровели
451 тыс.+3 871 / сут.
- Вильфанд предупредил о погодных опасностях июля
- При крушении вертолёта в Ростовской области погиб человек
- Новости за ночь: Великобритания введёт санкции в рамках «акта Магнитского»
- Уровень крайней бедности в России снизился вместе с зарплатными ожиданиями
- Новости за ночь: ВМС Украины готовятся к боям с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru