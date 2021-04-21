Во Франции высказались о турецкой поддержке Украины
Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали стремление Турции повлиять на отношения между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментаторы обсудили заявления зарубежных политиков о принадлежности Крыма. Читатели отметили, что все разногласия между Россией и Украиной должны решаться "без участия других стран". По мнению читателей, остальные государства лишь "хотят вмешаться".
Один из читателей напомнил о поддержке Турцией украинской позиции и предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет территориальные претензии на Крым. При этом часть пользователей уверена, что в эскалации конфликта в Донбассе виноваты США.
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