Во Франции высказались о турецкой поддержке Украины

Комментаторы обсудили заявления зарубежных политиков о принадлежности Крыма. Читатели отметили, что все разногласия между Россией и Украиной должны решаться "без участия других стран". По мнению читателей, остальные государства лишь "хотят вмешаться".

Один из читателей напомнил о поддержке Турцией украинской позиции и предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет территориальные претензии на Крым. При этом часть пользователей уверена, что в эскалации конфликта в Донбассе виноваты США.