Во Франции высказались о турецкой поддержке Украины

Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали стремление Турции повлиять на отношения между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментаторы обсудили заявления зарубежных политиков о принадлежности Крыма. Читатели отметили, что все разногласия между Россией и Украиной должны решаться "без участия других стран". По мнению читателей, остальные государства лишь "хотят вмешаться".

Один из читателей напомнил о поддержке Турцией украинской позиции и предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет территориальные претензии на Крым. При этом часть пользователей уверена, что в эскалации конфликта в Донбассе виноваты США.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
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