«Скверный анекдот»: в Крыму оценили новые санкции США против РФ

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с РИА Новости прокомментировал новые антироссийские санкции США.

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«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики», — заявил Молохов.

По мнению эксперта, Вашингтон только смешит мир бесполезными ограничениями, однако США пора «перестать плодить неудачные шутки» и начать «уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России».

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о введении новых санкций в отношении России, которые коснулись 32 граждан и юрлиц, подозреваемых в различных действиях «по дезинформации и вмешательству». Кроме того, ограничения затронули 6 российских технологических компаний, напоминает РИА ФАН.

Также, согласно закону Байдена, из Вашингтона будут высланы 10 российских дипломатов, среди которых, по мнению американской стороны, есть сотрудники разведки, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, в МИД России заявили, что поведение властей США получит решительный отпор, и ответ РФ на санкции будет неотвратимым, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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