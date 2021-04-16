«Скверный анекдот»: в Крыму оценили новые санкции США против РФ

«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики», — заявил Молохов.

По мнению эксперта, Вашингтон только смешит мир бесполезными ограничениями, однако США пора «перестать плодить неудачные шутки» и начать «уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России».

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о введении новых санкций в отношении России, которые коснулись 32 граждан и юрлиц, подозреваемых в различных действиях «по дезинформации и вмешательству». Кроме того, ограничения затронули 6 российских технологических компаний, напоминает РИА ФАН.

Также, согласно закону Байдена, из Вашингтона будут высланы 10 российских дипломатов, среди которых, по мнению американской стороны, есть сотрудники разведки, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, в МИД России заявили, что поведение властей США получит решительный отпор, и ответ РФ на санкции будет неотвратимым, отмечает RT.

