Во Франции раскритиковали призывы МИД Украины ужесточить политику в отношении Москвы
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего ужесточить политику в отношении России.
Ранее издание опубликовало статью главы украинского МИД, в которой Кулеба обвинил Москву в желании «унизить» Запад. Министр призвал Францию ужесточить политику в отношении РФ и тем самым вынудить ее изменить планы.
Как отметил один из пользователей, НАТО или США не будут «воевать за хрупкую независимость Украины».
«В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», — подчеркнул читатель.
Кроме того, комментаторы отмечали, что Украина не стала «примером успешного посткоммунистического перехода». Более того, один из читателей возмутился антироссийской пропагандой в публикациях Le Figaro, подчеркнув, что изданию «должно быть стыдно».
Ранее Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами мы работаем над реализацией «масштабного пакета по сдерживанию» России, напоминает РЕН ТВ. По словам министра, разработанный план включает в себя активную дипломатию, работу над экономическими ограничениями, углубление сотрудничества Украины и Запада в сфере обороны, пишет РИА ФАН.
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