Во Франции проверят информацию СМИ о беседе Путина и Макрона
Во Франции проверят информацию СМИ по деталям диалога между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.
Ранее французское издание Le Monde со ссылкой на источники раскрыло содержание беседы Путина и Макрона, который состоялся 14 сентября. В ней в частности речь идет об оппозиционере Алексее Навальном. Путин якобы назвал Навального «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии российского лидера, Навальный мог принять сам.
Во французском ведомстве заявили, что в связи с этим начато расследование и подчеркнули, что «любая утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима».
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