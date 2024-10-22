Во Франции призвали обсудить обеспечение Киева средствами неядерного сдерживания

Западу следует задуматься об обеспечении Украины средствами неядерного сдерживания, считает министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Глава военного ведомства прокомментировал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского. Лекорню считает, что предложения Киева — начало политического пути, на котором необходимо «взять ответственность за помощь Украине в долгосрочной перспективе».

«Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию», — указал министр.

Лекорню добавил, что эту тему следует обсудить «уже сейчас».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский «план победы» набором бессвязных лозунгов и указала, что Зеленский хочет извлечь из него финансовую выгоду, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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