Во Франции призвали обсудить обеспечение Киева средствами неядерного сдерживания
Западу следует задуматься об обеспечении Украины средствами неядерного сдерживания, считает министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Глава военного ведомства прокомментировал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского. Лекорню считает, что предложения Киева — начало политического пути, на котором необходимо «взять ответственность за помощь Украине в долгосрочной перспективе».
«Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию», — указал министр.
Лекорню добавил, что эту тему следует обсудить «уже сейчас».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский «план победы» набором бессвязных лозунгов и указала, что Зеленский хочет извлечь из него финансовую выгоду, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru