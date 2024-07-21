Во Франции призвали к выходу из НАТО

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что если бы он стал президентом, то постепенно вывел бы Францию из НАТО. Об этом сообщает испанская газета Pais.

По его словам, это особенно необходимо сделать в период действующего конфликта, чтобы не втягивать страну в него. Политик рассказал, что придерживается идеи выхода из НАТО в связи с тем, что альянс продвигает «логику войны». При этом сам Меланшон выступил за политику «разоружения и умиротворения».

Депутат Мютцених: Ракеты США в Германии грозят эскалацией

В июне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также призвал Францию покинуть НАТО, заметив, что отвержением мирного плана России по украинскому конфликту альянс ускоряет глобальную войну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры при наличии сил НАТО в Черном море, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПарламентРазоружениеНАТОФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры