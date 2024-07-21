Во Франции призвали к выходу из НАТО
Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что если бы он стал президентом, то постепенно вывел бы Францию из НАТО. Об этом сообщает испанская газета Pais.
По его словам, это особенно необходимо сделать в период действующего конфликта, чтобы не втягивать страну в него. Политик рассказал, что придерживается идеи выхода из НАТО в связи с тем, что альянс продвигает «логику войны». При этом сам Меланшон выступил за политику «разоружения и умиротворения».
В июне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также призвал Францию покинуть НАТО, заметив, что отвержением мирного плана России по украинскому конфликту альянс ускоряет глобальную войну.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры при наличии сил НАТО в Черном море, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции призвали к выходу из НАТО
- ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО
- В Москве Владимир Минеев победил Исмаилова в бою по правилам бокса
- Истребители РФ не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
- Трамп рассказал о письме Си Цзиньпина после покушения
- На Кубани около 570 автомобилей скопились в очереди для проезда через Крымский мост
- РИА Новости: ВСУ ежедневно теряют до 2500 человек на фронте
- Арестованные на Западе яхты россиян подверглись атакам
- Сальдо: В Херсонской области готовы показать Западу правду о регионе
- Хуситы нанесли удар по району Эйлата и американскому судну Pumba
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru