Во Франции призвали к выходу из НАТО

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что если бы он стал президентом, то постепенно вывел бы Францию из НАТО. Об этом сообщает испанская газета Pais.

По его словам, это особенно необходимо сделать в период действующего конфликта, чтобы не втягивать страну в него. Политик рассказал, что придерживается идеи выхода из НАТО в связи с тем, что альянс продвигает «логику войны». При этом сам Меланшон выступил за политику «разоружения и умиротворения».