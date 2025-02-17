Во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину

Европа должна занять наступательную позицию для защиты своих стратегических интересов на фоне заявлений США. К этому в эфире радиостанции Franceinfo призвал министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс.

По его мнению, «время наивности прошло». Первые заявления президента США Дональда Трампа, а также выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса обязывают Европу реагировать. Европа должна продолжать защищать и поддерживать Украину и наращивать свои военные бюджеты.

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«Европа находится в историческом моменте, либо она исчезнет, её сотрут из истории, либо она перейдет в наступление и начнет защищать свои стратегические интересы в сферах обороны, дипломатии и экономики», - сказал Вальс.

Лидеров стран Европы соберутся сегодня на неформальном саммите в Париже. Они в том числе обсудят ситуацию на Украине.

На саммите в Париже Германия, Франция и Англия фактически создадут новый союз, который будет означать «развод» с Трампом и продолжение конфликта на Украине, которой предложат войти в ЕС, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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