Во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину

«Европа находится в историческом моменте, либо она исчезнет, её сотрут из истории, либо она перейдет в наступление и начнет защищать свои стратегические интересы в сферах обороны, дипломатии и экономики», - сказал Вальс.

Лидеров стран Европы соберутся сегодня на неформальном саммите в Париже. Они в том числе обсудят ситуацию на Украине.

На саммите в Париже Германия, Франция и Англия фактически создадут новый союз, который будет означать «развод» с Трампом и продолжение конфликта на Украине, которой предложат войти в ЕС, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.



