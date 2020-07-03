Во Франции планируется «обновление» правительства

В составе французского правительства планируются изменения, в частности, «новая команда». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

Макрон отметил, что это необходимо для «реализации нового пути».

При этом подробностей Макрон не привел. В том числе, неизвестно останется ли премьер-министром Эдуард Филипп.

Ранее 29 июня сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к пяти годам тюрьмы за финансовые нарушения. Дело против экс-главы правительства было возбуждено после того, как СМИ выяснили, что жена Фийона на протяжении восьми лет получала зарплату за работу в качестве его помощника.

