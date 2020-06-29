Экс-премьера Франции приговорили к пяти годам за коррупцию

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к пяти годам тюрьмы за финансовые нарушения.



Дело против экс-главы правительства было возбуждено после того, как СМИ выяснили, что жена Фийона на протяжении восьми лет получала зарплату за работу в качестве его помощника. Фийон позднее пообещал засудить журналистов.



Из пяти лет срока три года бывшему премьер-министру назначили условно. Также срок получила и его супруга — ее признавали виновной в соучастии сокрытии растраты государственных средств. Она получила три года условно, передает Газета.ру



Отметим, что в 2017 году, будучи кандидатом в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы», Фийон заявлял, что Крым исторически и культурно является территорией России, сообщал Ura.ru

