Экс-премьера Франции приговорили к пяти годам за коррупцию
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к пяти годам тюрьмы за финансовые нарушения.
Дело против экс-главы правительства было возбуждено после того, как СМИ выяснили, что жена Фийона на протяжении восьми лет получала зарплату за работу в качестве его помощника. Фийон позднее пообещал засудить журналистов.
Из пяти лет срока три года бывшему премьер-министру назначили условно. Также срок получила и его супруга — ее признавали виновной в соучастии сокрытии растраты государственных средств. Она получила три года условно, передает Газета.ру
Отметим, что в 2017 году, будучи кандидатом в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы», Фийон заявлял, что Крым исторически и культурно является территорией России, сообщал Ura.ru
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