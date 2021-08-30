Во Франции перечислили условия для признания власти талибов в Афганистане

МИД Франции назвал условия для признания власти талибов в Афганистане, числи которых, в частности, уважение прав женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ад на земле». В Совфеде рассказали, что мешает спасению Афганистана от голода

Среди выдвинутых условий также обеспечение возможности желающим покинуть страну, отказ от терроризма, свободный доступ к гуманитарной помощи и создание переходного правительства.

В августе боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Афганистан оказался полностью под властью талибов в течение месяца после вывода оттуда войск западной коалиции во главе с США.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Женщины в Афганистане
ТЕГИ:ФранцияАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры