Во Франции большинство партийных лидеров проголосовали в первом туре выборов

Во Франции лидеры левых и правых партий проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах в первом туре. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Известно, что лидер «Национального объединения» Жордан Барделла отдал свой голос на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен недалеко от Парижа. Экс-кандидат в президенты, лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур проголосовал в столице. При этом нацсекретарь левой партии «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар сделал это в Марселе.

Утром 30 июня на свой избирательный участок прибыл бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Сейчас он возглавляет партию «Горизонты» в президентской коалиции. При этом сообщалось, что сам президент Франции Эммануэль Макрон должен прийти на выборы только днем. Свой голос он отдаст в прибрежном городе Ле-Туке. Накануне он прибыл туда со своей супругой Брижит.