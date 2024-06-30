Во Франции большинство партийных лидеров проголосовали в первом туре выборов
Во Франции лидеры левых и правых партий проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах в первом туре. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Известно, что лидер «Национального объединения» Жордан Барделла отдал свой голос на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен недалеко от Парижа. Экс-кандидат в президенты, лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур проголосовал в столице. При этом нацсекретарь левой партии «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар сделал это в Марселе.
Утром 30 июня на свой избирательный участок прибыл бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Сейчас он возглавляет партию «Горизонты» в президентской коалиции. При этом сообщалось, что сам президент Франции Эммануэль Макрон должен прийти на выборы только днем. Свой голос он отдаст в прибрежном городе Ле-Туке. Накануне он прибыл туда со своей супругой Брижит.
В то же время, по данным источника, национальный секретарь партии «Европа, экология, зеленые» Марин Тонделье проголосовала в своем избирательном округе в департаменте Энен-Бомон в Па-де-Кале. Там же вечером должна проголосовать и Марин Ле Пен, представляющая крайне правую партию «Национальное объединение».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что возможная победа партии Марин Ле Пен на выборах во французский парламент станет проблемой как для Франции, так и для всего Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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