Внук Шарля де Голля заявил Володину, что планирует переехать жить в Москву

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля французский общественный деятель Пьер де Голль сообщил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, что собирается переехать жить в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал палаты парламента.

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Володин провел встречу с де Голлем в понедельник, 9 сентября. На ней внук экс-президента Франции поделился, что собирается перебраться в Москву для постоянного проживания.

В сообщении уточняется, что Володин и Пьер де Голль также обсудили вопросы укрепления культурных и гуманитарных связей и сохранения исторической памяти

Ранее в 2023 году внук де Голля также заявлял, что хотел бы получить гражданство России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинФранция

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