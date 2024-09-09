Внук Шарля де Голля заявил Володину, что планирует переехать жить в Москву
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля французский общественный деятель Пьер де Голль сообщил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, что собирается переехать жить в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал палаты парламента.
Володин провел встречу с де Голлем в понедельник, 9 сентября. На ней внук экс-президента Франции поделился, что собирается перебраться в Москву для постоянного проживания.
В сообщении уточняется, что Володин и Пьер де Голль также обсудили вопросы укрепления культурных и гуманитарных связей и сохранения исторической памяти
Ранее в 2023 году внук де Голля также заявлял, что хотел бы получить гражданство России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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