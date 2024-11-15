Американист упрекнул прессу США в желании поссорить Трампа и Маска

«Мне кажется, подобные публикации нацелены на отрыв Маска от Трампа для обострения противоречий между ними. И NBC News, и The Independent работают на Демократическую партию, которая противостояла Трампу во время предвыборной гонки, а теперь хочет внести разлад в его команду. Маск пользуется большим доверием Трампа, который ему очень многим обязан. Чрезвычайно важно то, что Маск, известный нестандартными методами управления, возглавляет Департамент по повышению эффективности государственного управления. Для Маска федеральное правительство США — очередная компания, которую он считает слишком забюрократизированной, а переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, с президентом Аргентины Хавьером Милеем как раз сводятся к его функционалу. Что же касается якобы симпатий Мелании Трамп к Маску, по-моему, это больше сплетни. У Трампа очень влиятельная семья, однако роль бизнес-сообществ в его судьбе сейчас более значимая. Не думаю, что конфликты с окружением Трампа выльются в нечто серьезное», — сказал Акимов.

Собеседник НСН согласился с тем, что Маск сыграл колоссальную роль в избрании Трампа.

«Роль Маска в избрании Трампа очень велика. Маск — один из самых богатых и влиятельных людей в мире. Он активно поддерживал Трампа на митингах и финансировал его предвыборную кампанию, все поставил на победу Трампа. Понятно, что к избранию Трампа приложил руку не только Маск — есть различные лоббистские группы, которые финансировали кампанию Трампа (еврейское лобби, нефтяное лобби, часть военно-промышленного лобби). Но без медийной роли Маска ничего бы не получилось. Кроме того, у Маска взвешенная и относительно нейтральная позиция по украинскому кризису, он выступает за переговоры и политико-дипломатическое решение конфликта и считается чуть ли не врагом Украины. Маск вполне может сыграть определяющую роль в разрешении российско-украинского противостояния. Также у Маска умеренная позиция по Ближнему Востоку. Полагаю, Маск со своими талантами переговорщика, бизнеса и маркетолога сможет помочь сформировать новый миропорядок, который точно не будет американоцентричным», — отметил американист.

В заключение Акимов напомнил, что пример Маска — не единственный в истории, у многих американских лидеров были свои советники.

«Могу вспомнить полковника Эдварда Хауза, который был советником президента США Вудро Вильсона. Он оказывал огромное влияние на решения президента и этим вызывал большое недовольство. У Франклина Рузвельта тоже были свои советники — жена Элеонора Рузвельт, Генри Эгард Уоллес и Гарри Трумэн, впоследствии президент США. При Рональде Рейгане также управлением занимались более компетентные люди — Джордж Буш-старший, даже премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. На Билла Клинтон влияла его жена Хиллари Клинтон. У Джорджа Буша-младшего таким человеком был его вице-президент Дик Чейни, правда, многие его решения привели к плачевным последствиям для США», — подытожил он.

Ранее стало известно, что политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил порядка 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

